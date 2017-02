Clément Lenglet s’apprête probablement à disputer son premier match de Ligue des Champions, ce mercredi face à Leicester. Alors que le FC Séville est handicapé par les absences de Pareja et Mercado en défense centrale, c’est le Français qui devrait être aligné en compagnie d’Adil Rami. En conférence de presse, Jorge Sampaoli s’est dit confiant pour le jeune joueur de 21 ans.

« Les absences sont réelles et les possibilités que Clément puisse jouer sont élevées. C’est une partie très importante. Il faut que nous jouions dans les espaces et que nous nous projetions rapidement vers l’avant. L’avantage qu’il a en sa faveur, au-delà de ses facultés et de sa jeunesse, c’est qu’il a une grande capacité à se concentrer. »