Cet hiver, plusieurs éléments pourraient quitter le FC Séville. C’est le cas de Timothée Kolodziejczak qui s’est mis officiellement sur le marché il y a quelques jours. « J’ai vécu de très beaux moments avec ce club, j’ai découvert une autre culture, et c’est franchement facile de s’adapter dans cette ville de Séville et dans ce club. J’ai joué 50 matches la saison dernière, aujourd’hui c’est différent. Cela n’a rien à voir avec le nouvel entraîneur ni avec le club, mais c’est le moment pour moi de voir autre chose au mercato d’hiver ».

Selon AS, le joueur passé par l’Olympique Lyonnais et l’OGC Nice est dans le viseur d’une écurie de Bundesliga. Il s’agit en effet du Borussia Mönchengladbach. Un défi qui pourrait intéresser le joueur qui avait confié récemment : « Après la France et l’Espagne, je pense découvrir un autre pays, un autre championnat ».