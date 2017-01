Les soldes d’hiver ont débarqué depuis mercredi sur Foot.fr. Le rayon SOLDES de la boutique Foot.fr a été littéralement dévalisé. Mais la boutique 100 % foot propose propose encore des réductions incroyables pouvant aller jusqu’à 60 % sur de nombreux produits du PSG, du Real Madrid, et des plus grands clubs européens. À noter la promo choc sur le maillot du PSG floqué Julian Draxler (flocage officiel).

Retrouvez également dans les différents rayons, des deals musclés par exemple sur de nombreux crampons Adidas, Nike, Puma et New Balance disponibles à prix cassés. Autre affaire à ne pas rater, le gros coup de balai sur les survêtements avec des promos massives pouvant aller jusqu’à 50 %. Que ce soit sur le survêtement Third du PSG, les vestes PSG N98, les vestes Anthem OM du Real Madrid, de Chelsea et Juventus bradées à jusqu’à - 60 %, vous allez forcément trouver votre bonheur ! Ne tardez pas, les quantités sont limitées !