Un sondage a été réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, auprès des amateurs de football et des Français. Le sondage met en avant les clubs qui, selon les Français, seront sur le podium et ceux qui seront bons derniers. Les supporters ont également donné leurs prédictions pour les 3 meilleurs buteurs du championnat à l’issue de la saison.

Selon ce sondage, l’OGC Nice, l’actuel leader de Ligue 1, ne résistera pas au Paris Saint-Germain et à l’AS Monaco. Le PSG (64%), l’AS Monaco (42%) et l’Olympique Lyonnais (40%) seront les trois clubs qualifiés pour la Ligue des Champions 2017-2018 d’après les sondés. Ils placent les Aiglons au pied du podium (35%) devant l’OM (23%). Concernant le meilleur buteur du championnat, Cavani qui a déjà pris 5 buts d’avance sur Lacazette, arrive en tête (26%), suivit du Lyonnais (19%). Mario Balotelli complète le podium (16%).

Classement des buteurs à l’issue de la saison (selon les Français) :

1. Edinson Cavani (26%)

2. Alexandre Lacazette (19%)

3. Mario Balotelli (16%)

4. Radamel Falcao (9%)

5. Befetimbi Gomis (9%)

6. Ivan Santini (6%)

7. Alassane Pléa (3%)

Classement de Ligue 1 à l’issue de la saison (selon les Français) :

1. Paris Saint-Germain (64%)

2. AS Monaco (42%)

3. Olympique Lyonnais (40%)

4. OGC Nice (35%)

5. Olympique de Marseille (23%)

Les 3 derniers à l’issue de la saison (selon les Français) :

18. Caen (31%)

19. Angers (33%)

20. Dijon (36%)