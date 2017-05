Sondés par Odoxa pour RTL et Winamax, les Français devaient désigner les meilleurs joueurs de Ligue 1, espoir de Ligue 1, entraîneur de Ligue 1 et Français à l’étranger. Concernant les lauréats du Championnat de France, c’est Edinson Cavani qui a été reconnu par 40% des sondés comme étant l’élément le plus décisif de la saison. Le Parisien devance Bernardo Silva (23%) et Alexandre Lacazette (21%). Sans surprise, Kylian Mbappé est lui le plus grand espoir de L1 pour 70% des Français !

Son entraîneur, Leonardo Jardim, est lui aussi récompensé pour son excellente saison avec 47% des voies. Il devance un autre tacticien étranger, son voisin Lucien Favre de Nice (23%). Quant au meilleur joueur français à l’étranger c’est Antoine Griezmann qui est élu pour la seconde année consécutive par ses compatriotes (55%) devant N’Golo Kanté (31%), Ousmane Dembélé (7%) et Karim Benzema (6%).