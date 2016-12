Voilà des chiffres qui vont faire se lever plus d’une paire de sourcils. Ardemment courtisé par Manchester City ou encore Everton, le défenseur de Southampton Virgil Van Dijk a vu son club faire galoper son prix à quelque 60 millions de livres, soit plus de 70 millions d’euros, rapporte The Telegraph dans ses colonnes.

De quoi réaffirmer l’attachement des Saints envers leur joueur de 25 ans, et pièce maîtresse de l’effectif de Claude Puel. Les Citizens de Guardiola seront-ils alors prêts à signer un chèque aussi conséquent, eux qui étaient déjà enclins à signer un chèque de 50 millions de livres ? Pas si sûr. Toujours est-il que si jamais telle opération devait se concrétiser, Virgil Van Dijk deviendrait alors le défenseur le plus cher du monde...