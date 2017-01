Après avoir perdu José Fonte, parti pour plus de 8 millions d’euros à West Ham, l’entraîneur français devra faire sans son autre défenseur central titulaire Virgil Van Dijk (25 ans). Tout juste nommé capitaine des Saints, il pourrait manquer jusqu’à trois mois de compétitions à cause d’une blessure à la cheville selon The Times.

Un temps suivit par Manchester City et Everton, Van Djik a été touché lors d’un gros contact avec Jamie Vardy lors d’un match opposant Southampton à Leicester ce week-end (3-0). Pour remplacer l’international hollandais, c’est dans un premier temps le jeune Jack Stephens (22 ans) qui devrait être titularisé contre Liverpool ce soir en demi-finale de la Cup. Avant de recruter un nouveau renfort défensif (Mamadou Sakho) ?