Les deux Manchester devront attendre. Alors que City est sous le charme de Virgil Van Dijk, United de son côté apprécié le profil de José Fonte. Mais Southampton ne compte pas se séparer de l’un comme de l’autre cet hiver. C’est ce qu’a rappelé Claude Puel ce jeudi en conférence de presse.

« José c’est un petit peu particulier. Mais il est sous contrat avec Southampton. Virgil est un joueur très important pour nous et il restera ici. Ce sera très important que Virgil continue son travail et nous allons l’aider à le faire. Pour moi, il n’a pas été question qu’il parte (...) Oui, bien sûr. Ils resteront tous les deux. Ce sont toujours des spéculations. C’est normal car ce sont des super joueurs, des joueurs importants. Mais c’est important pour eux de rester et d’avoir une bonne attitude pour continuer à évoluer ».