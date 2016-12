Courtisé de toutes parts, Virgil van Dijk est sorti du silence dans les colonnes du Times. « Tout le monde dit qu’à 25 ans, les meilleures années sont encore à venir. Mais je suis heureux en appréciant le moment présent. Southampton est un très bon club pour moi. C’est un lieu incroyable et je suis heureux de participer au succès de ce club. Chaque joueur dans le monde a des ambitions. J’ai des ambitions comme tout le monde. Je veux donner le meilleur de moi-même en tant que joueur. Je peux encore progresser sur beaucoup d’aspects et cela demande du temps. Cela nécessite de jouer des matches. Cela nécessite de jouer au plus haut niveau et avec l’équipe nationale ».

The Sun indique ce lundi qu’un nouveau prétendant suit de près le Hollandais. En effet, Everton se serait mêlé à la bataille pour mettre la main sur le joueur de Southampton. Ronald Koeman apprécie son profil. Mais la lutte sera acharnée puisque Paris ou encore les deux clubs de Manchester sont sur le coup. City aurait même une longueur d’avance et pourrait offrir 60 millions d’euros. À ce sujet, Virgil van Dijk a confié : « Les chiffres à mon sujet ? Je ne peux rien dire à ce sujet. C’est le football de nos jours. Mais je ne ressens pas de pression ».