Devenu l’attaquant numéro un du Standard de Liège, Ishak Belfodil avait la cote durant ce mercato hivernal. Longtemps, les Toffees d’Everton ont d’ailleurs cru pouvoir s’attaquer ses services. Mais les Rouches ont toujours su se montrer fermes à ce sujet.

Une tendance qui n’a pas bougé d’un iota, et ce, même en toute fin de mercato. La Dernière Heure nous apprend en effet que les Gallois de Swansea ont fait hier soir une offre de dernière minute de 14 M€ + 15% à la revente au Standard. Une proposition qui aurait de l’ancien Gone le deuxième joueur le mieux vendu du club. Mais encore une fois, Liège a dit non.