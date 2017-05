Pour cette 37e journée de Premier League, Arsenal n’a pas le choix et doit s’imposer sur la pelouse de Stoke City afin de croire encore en ses chances de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Les Gunners évoluent en 3-4-3 comme face à Boro il y a un mois par exemple. Mustafi et Holding sont associés à Koscielny en défense. La ligne du milieu de terrain est composée de Bellerin, Coquelin, Xhaka et Monreal alors que Sanchez, Özil et Giroud sont titulaires en attaque.

Les compositions :

Stoke : Butland - Johnson, Shawcross, Martins Indi, Pieters - Whelan, Cameron, Allen - Arnautovic, Diouf, Shaqiri.

Arsenal : Cech - Koscielny, Mustafi, Holding - Bellerin, Coquelin, Xhaka, Monreal - Sanchez, Ozil ; Giroud.