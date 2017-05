Auteur de 15 buts cette saison avec le relégué Sunderland, Jermain Defoe devrait changer d’air cet été. Ainsi, d’après les informations de Sky Sports, il devrait rejoindre, gratuitement, Bournemouth.

Du haut de ses 34 ans, l’attaquant anglais retrouvera donc le club où il a évolué entre 2000 et 2001, inscrivant 19 buts en 31 matchs.

