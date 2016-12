Suite au départ de Bob Bradley, Swansea s’active pour trouver son nouveau coach. Et alors que les noms de Ryan Giggs, ou encore d’Alan Pardew, récemment remercié à Crystal Palace, ont été évoqués ces derniers jours, c’est bien celui de Chris Coleman qui revient avec insistance.

Et d’après les informations de Sky Sports, les Swans auraient bel et bien approché l’actuel coach de la sélection galloise pour lui proposer le poste de manager. Pour rappel, le technicien de 46 ans est sélectionneur du Pays de Galles depuis 2012.

BREAKING : Sky Sources say that @SwansOfficial have approached @FAWales to speak to Chris Coleman about the vacant managers position. #SSNHQ

— Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 29 décembre 2016