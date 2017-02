Jordan Ayew est enfin arrivé à Swansea et a posé avec son nouveau maillot dans la foulée. Le joueur est l’objet d’un échange entre Aston Villa et Swansea, Neil Taylor fait le chemin inverse. Le joueur avait signé durant le mercato hivernal pour 3 ans et demi.

L’ancien Marseillais a débarqué en 2015 à Aston Villa. En 58 matches (10 buts), il a eu le temps de vivre une relégation avec le club de Birmingham. Parti à la CAN avec le Ghana durant le mois de janvier, le frère d’André Ayew va pouvoir faire son retour en Premier League.