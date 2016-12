Bob Bradley n’aura pas fait long feu à Swansea. Arrivé le 3 octobre, l’ancien coach du HAC a été démis de ses fonctions hier. Les Gallois ont annoncé la nouvelle : « Swansea City confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec le manager Bob Bradley ». Pour le remplacer, plusieurs noms sont cités dans la presse britannique.

Déjà lié aux Swans l’été dernier, Ryan Giggs voit son nom de nouveau être associé au club gallois. D’autres pistes menant à Chris Coleman et Alan Pardew, récemment remercié à Crystal Palace, seraient aussi explorées. Enfin, le Telegraph annonce que Harry Redknapp serait aussi intéressé par le poste et qu’il voudrait faire signer John Terry et Frank Lampard en janvier. Affaire à suivre...