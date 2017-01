Compliqué de suivre Adel Taarabt. L’ex-espoir marocain n’en finit plus de voyager. Après QPR, le Milan AC et Benfica, Taarabt est en instance de départ. 1 but en 7 rencontres avec le Benfica B, cela n’a pas suffi à satisfaire les dirigeants portugais qui souhaiteraient le vendre.

Taarabt était pisté notamment par des clubs de MLS mais selon Sky Sport, le Genoa serait en passe de recruter l’ancien Lensois et aurait même trouvé un accord. Le milieu de terrain connaîtrait alors son 7e club professionnel à 27 ans.