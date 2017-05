Martin Braithwaite a bouclé une bonne saison avec le Toulouse Football Club. Le Danois a marqué 11 buts et a réalisé 3 passes décisives en 31 matches de Ligue 1. L’attaquant, arrivé au Téfécé lors de la saison 2013, a toujours fait le job. Et cette saison était peut-être la dernière dans la Ville Rose.

Et le joueur de 25 ans ne manque pas de prétendants. En effet, d’après L’Équipe, Martin Braithwaite intéresserait fortement les Girondins de Bordeaux, ainsi que plusieurs clubs en Premier League comme West Ham et Southampton. Son prix est évalué entre 8 et 10 millions d’euros.