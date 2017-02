Marco Verratti n’en finit plus d’impressionner. Après la démonstration de force face à Barcelone (4-0), mardi dernier, le petit italien a encore livré une bonne prestation face à Toulouse (0-0), dimanche soir. On ne compte plus les fanatiques du « hibou », comme on le surnomme. Et le milieu de terrain peut se targuer de compter un autre admirateur en la personne d’Andy Delort, l’attaquant toulousain.

« Marco Verratti est rentré (à la mi-temps) et là c’est devenu plus compliqué. Il est arrivé à trouver les espaces au milieu, à redoubler les passes et à nous mettre en danger. C’était compliqué et il a fallu du temps pour gérer ça. Derrière, on sort avec un match nul. On est très content. Je pense que si Marco Verratti avait débuté la rencontre, le match aurait été plus compliqué. Je le répète, mais c’est vraiment impressionnant. C’est un grand joueur » a-t-il dit en zone mixte, après le match.