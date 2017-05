Le Toulouse Football Club se prépare à une grande révolution cet été. En effet, il devrait y avoir de nombreux départs dans le club d’Olivier Sadran. Du coup, les dirigeants toulousains cherchent à renforcer leur effectif, sur toutes les lignes. La Depêche dresse les noms des arrivées possibles dans la Ville Rose.

En défense, Steven Fortes (Le Havre), Paul Baysse (libre) et Modou Diagne (Nancy) sont les pistes principales, sachant que le Havrais Fortes est la piste la plus avancée. Au milieu de terrain, Cheick Doucouré (Metz), Jéremy Clément (Saint-Etienne), Ihsan Sacko (Strasbourg), Acuna (Racing, D1 argentine) et Thomas Monconduit (Amiens) sont tous surveillés. En attaque, Diony (Dijon) était pisté, mais la concurrence est trop forte pour Toulouse. Hamouma (Saint-Etienne) est une piste plus que sérieuse, alors que Bérigaud (Montpellier) est également pisté. Da Costa (Valenciennes) plaît aussi à Pascal Dupraz.