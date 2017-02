Dans le ventre mou du classement, Toulouse affrontait hier le FC Lorient. Après l’ouverture du score d’Andy Delort (24ème) en première mi-temps, les Pitchounes ont été rejoints par les Merlus qui ont égalisé par l’intermédiaire de Sylvain Marveaux (60ème). Un résultat qui a laissé un goût amer à l’entraîneur toulousain Pascal Dupraz. En conférence de presse d’après-match, il a envoyé une pique à ses joueurs. Des propos relayés par L’Équipe.

« On fait une première mi-temps parfaitement maîtrisée, mais pas assez car on laisse l’équipe de Lorient dans la partie, alors qu’on aurait dû mener de plusieurs buts d’écart. Mais quand on a les pieds farcis, c’est dur. La deuxième mi-temps, qui aurait dû être seulement anecdotique, a été compliquée. C’est comme ça quand on ne respecte pas le football. On a des joueurs pétris de talent, mais on manque d’efficacité. Ce match, on aurait dû le gagner, on aurait dû mener 4-0. On change de visage parce qu’on n’enfonce pas le clou, parce que Lorient n’est pas une équipe de faire-valoir. C’est un deuxième match dans la semaine avec un jour de récupération en moins par rapport à notre adversaire. Je suis extrêmement déçu. Avec le recul, je pourrais certainement dire qu’on a pris un point et je saurais m’en contenter. »