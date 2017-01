Nombreux sont les grands joueurs à s’être, un jour, reconverti en entraîneur : Deschamps, Guardiola, Zidane ou encore Simeone… Après avoir remporté trois grands championnats européens (Espagne, Italie, France) et deux Ligues des Champions (2006 et 2010), Thiago Motta fait déjà partie des grands joueurs. Et selon le France Football de ce mardi, il serait intéressé de faire comme ses aînés et passer de l’autre côté.

La sentinelle du PSG connaît le jeu et veut le transmettre aux autres. En novembre dernier, dans une interview pour la Gazzetta dello Sport, il avait déjà fait un appel du pied à ses dirigeants : « je pourrais aussi commencer à entraîner, avait expliqué le milieu italien. Où et quand, cela dépendra des projets proposés, mais je déciderai toujours en accord avec le président Al-Khelaïfi ». Selon l’hebdomadaire français, l’appel serait attendu en privé puisque l’international italien de 34 ans rêverait de devenir, un jour, entraîneur du PSG. Pour Olivier Létang, directeur sportif du club, l’idée serait plutôt bonne à moyen terme. Libre en juin prochain, Thiago Motta pourrait tenter une nouvelle expérience en MLS, à moins qu’il ne préfère se faire la main en travaillant avec les jeunes du club, comme l’avait fait Zidane avant lui au Real Madrid.