À 34 ans et à six mois de la fin de son contrat, Thiago Motta vit probablement les derniers mois de sa carrière de footballeur. Seulement, il se verrait bien rester à Paris et au PSG encore un très long moment comme il l’a confié aux caméras de Canal Plus ce dimanche soir.

« Aujourd’hui, si tu me le demandes, je veux rester au PSG toute ma vie. Je me sens bien ici, je suis comme chez moi. Si je suis content et que le club est content avec moi, pourquoi pas. Si on doit suivre des chemins différents on peut le faire. La décision sera prise avec le Président et surtout pour le bien du PSG, aujourd’hui c’est le plus important. »