Depuis qu’il a annoncé vouloir quitter West Ham United, Dimitri Payet se fait attaquer de toutes parts. Si les spécialistes du football anglais ne se sont pas privés pour casser du sucre sur le dos du nouveau joueur de l’OM, le président du club anglais David Sullivan ne s’en est pas privé non plus ce mardi. Un homme, et pas des moindres, a tenu à venir à la rescousse de l’international français : le meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe de France, Thierry Henry.

« Je ne sais pas pourquoi il voulait vraiment partir. Nous devons respecter sa décision d’une certaine façon, parce que ça doit être quelque chose de très important pour lui d’avoir pris cette décision de partir. C’est sûr que ça doit paraître bizarre quand on est un fan de West Ham parce qu’on n’est pas dans la tête de Payet. Quand un club veut qu’un joueur quitte le club, il part, c’est tout. Vous n’entendez pas les gens se plaindre, en se sentant désolés pour le joueur. Vous devez tout faire ce qu’il faut pour garder votre équipe en ordre. Le président doit tout faire pour sauver l’équipe d’abord, pas le joueur. Les gens diront que Payet a le pouvoir, mais c’est faux, il est au club. C’est West Ham qui a gagné à la fin de la journée » a déclaré Henry sur Sky Sports.