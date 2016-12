Hier soir, Thomas Meunier a participé au festival du Paris Saint-Germain contre Lorient (5-0) en inscrivant un but exceptionnel. « Je n’avais pas vraiment de solutions. Je me dis pourquoi pas. J’ai rarement l’occasion de frapper et j’ai saisi ma chance à 100% », a même déclaré le Belge en zone mixte après la rencontre.

Un but qu’il savoure encore en rentrant chez lui, à en croire les publications Instagram de sa compagne Deborah Panzokou. « 50e fois que tu te regardes » lui lance-t-elle alors que le Parisien se repasse son petit bijou en boucle devant sa télévision.