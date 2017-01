Un temps annoncé à l’OL qui souhaitait le recruter cet été puis cet hiver, Juan Iturbe (23 ans) est sur le point d’être prêté au Torino, selon divers médias italiens.

Le joueur de la Roma va être cédé au Toro pour un an et demi avec une option d’achat estimée entre 12 et 13 M€, alors qu’il est encore sous contrat avec la Louve jusqu’en 2019.