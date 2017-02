Tottenham fait une saison plus que correcte. Deuxième de Premier League derrière Chelsea, le club de Mauricio Pochettino est seulement la cinquième attaque du championnat anglais. Recruté cet été pour 20 millions d’euros, le néerlandais Janssen peine à s’imposer à la pointe de l’attaque des Spurs. Pour son entraîneur, le joueur de 22 ans doit montrer plus.

« La performance, c’est toujours comment les joueurs montrent leurs qualités, leurs idées durant l’entrainement. Quand je choisis un onze de départ, j’essaie d’être le plus juste possible. Il est donc normal que j’en attende plus de lui. » a-t-il déclaré dans des propos relayés par le Daily Mail. Janssen a marqué seulement 1 petit but en 18 matches (5 titularisations) cette saison avec Tottenham.