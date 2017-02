Une fois de plus Hugo Lloris réalise une superbe saison dans les buts de Tottenham. Excepté son trou d’air contre Manchester City (lors de la 22e journée (2-2) où Lloris est impliqué sur les deux buts encaissés de son équipe) le gardien tricolore affiche une grande sérénité au sein de la meilleure défense du royaume avec seulement 16 buts encaissés. Mauricio Pochettino, l’entraîneur des Spurs, est admiratif de son capitaine qui est pour lui un « formidable leader » et l’une des « plus belles personnes qu’(il ait pu) rencontrer dans le milieu du football ».

« Hugo est un joueur fantastique et un grand joueur. A mes yeux, c’est un des meilleurs gardiens du monde. C’est une des plus belles personnes que j’ai pu rencontrer dans le milieu du football. Il a un très fort caractère, mais il n’a pas besoin de montrer son agressivité. Il peut crier ! J’aime beaucoup ce type de leaders. Je sais que c’est un très bon exemple. Il est vraiment calme et très détendu. Je l’aime, comme joueur et en tant que personne. Pour moi, il est fantastique, un des meilleurs. » a confié Pochettino à SFR Sport avant le choc qui opposait les Spurs à Liverpool samedi après-midi.