Mauricio Pochettino a fait une grande saison avec son équipe de Tottenham. Les Spurs finiront deuxièmes de Premier League et joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. Courtisé par l’Inter Milan, l’Argentin a confirmé qu’il sera bien sûr le banc des Spurs lors de la reprise.

« Il n’y a pas de clause de rachat dans mon contrat, je resterai ici. Il y a beaucoup de rumeurs, mais je me suis engagé avec Tottenham et je n’ai aucune raison de quitter le club. Je resterai ici, ne vous inquiétez pas. La pré-saison commence le 3 juillet, et je serais présent, » a-t-il confié à Sky Sports. L’ancien joueur parisien est sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2021.