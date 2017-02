Interrogé par SFR Sport début février, Moussa Sissoko s’exprimait sur sa situation compliquée du côté de Tottenham. « J’espérais avoir beaucoup plus de temps de jeu, mais bon après comme je l’ai dit auparavant, j’ai intégré un collectif qui a très bien fonctionné l’an dernier, terminant troisième », confiait l’international tricolore, qui n’a été titularisé qu’à 6 reprises en Premier League cette saison (16 apparitions au total en PL).

Si des rumeurs évoquant un possible départ n’ont pas encore fait surface dans la presse, on peut imaginer que si la situation se prolonge, le joueur soit tenté d’aller voir ailleurs. Mais il n’en sera rien si on se fie à ses propos tenus dans l’émission Football Show sur beIN Sports lundi soir : « mon avenir est à Tottenham, j’essaye de donner le meilleur de moi même là-bas, c’est ma première saison, j’essaye d’apprendre parce que c’est un nouveau style de jeu, une nouvelle équipe, un style de jeu totalement différent de ce que j’ai eu par le passé ».