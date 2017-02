Pascal Dupraz a encore fait des siennes ce dimanche soir au Parc des Princes. Peu de temps avant le coup de sifflet final, le coach toulousain s’est fait exclure par l’arbitre pour protestation après une décision. En conférence de presse, il n’a pas hésité à fustiger l’attitude de l’homme en noir, tenant ces propos : « C’est la répression. Puis ensuite, vous ne savez pas où aller car votre place n’est plus au stade dès lors que vous vous êtes fait expulser. J’ai crû un instant que j’allais finir en taule. »

Invité sur RMC ce lundi, Dupraz s’est expliqué. Il n’a exprimé aucun regret. « Je revendique ce que je dis. Je n’ai pas de double discours. Il faut avoir été entraîneur sur un banc de touche pour savoir ce que c’est car parfois c’est fatigant. On a l’impression qu’on ne joue pas les mêmes partitions. Emery a gesticulé et vociféré autant que moi, on a tous la passion. Le censeur arrive et vous dit de partir. On fait peut-être un peu trop de vent et de vagues mais je ne pense pas qu’entrainer, c’est se prosterner devant le banc de touche. Je déplore un manque de psychologie même de tolérance de la part des arbitres. »