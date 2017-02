Premier match et premier but pour Andy Delort à Toulouse. Aligné dès le coup d’envoi face à Angers, l’ancien joueur des Tigres a ouvert son compteur personnel et débloqué la situation d’un match finalement remporté facilement par les Violets 4-0. L’attaquant ne pouvait rêver meilleur début.

« On y a mis la manière et un état d’esprit irréprochable. On a eu peu d’occasions mais nous avons été plus réalistes et plus tranchants qu’eux. Ce n’est que du bonheur pour moi, je ne pouvais pas rêver mieux pour mon premier match ici. Je voulais retrouver la sensation d’être important dans un groupe et ici je suis vraiment heureux. Je sens qu’il y a vraiment quelque chose à faire avec cette équipe si on garde cet état d’esprit. »