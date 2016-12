Talent précoce, en place depuis l’automne 2015 en charnière centrale à Toulouse (34 matches de Ligue 1), Issa Diop (19 ans) attire les regards et les convoitises. L’Équipe révèle même dans son édition du jour que le TFC a déjà reçu des offres supérieures à 10 M€ pour son défenseur.

Face à cette agitation, le club de la Ville rose prend les devants et scrute le marché à la recherche d’un potentiel successeur. Et selon L’Équipe, les pensionnaires du Stadium auraient ciblé Jérôme Onguéné (19 ans, FC Sochaux). Prometteur lui aussi, il a notamment remporté l’Euro des moins de 19 ans cet été, aux côtés d’un certain... Issa Diop.