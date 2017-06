Un petit tour et puis s’en va pour les U19 de l’équipe de France. Après le nul concédé face au Pays de Galles en début de semaine, les Français ont perdu face à la Côte d’Ivoire 2-1 et sont d’ores et déjà éliminés de la compétition.

Tout avait pourtant bien commencé avec l’ouverture du score du Niçois Vincent Marcel (45e) mais les Éléphanteaux ont inversé la tendance par Amani (62e) et Kader Touré Yaya (80e).