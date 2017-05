Yoan Cardinale fait une grosse saison avec l’OGC Nice. Le portier niçois a effectué 77,8% d’arrêts cette saison en L1, soit le meilleur pourcentage. Pourtant, le joueur de 23 ans n’est pas nommé dans les quatre gardiens qui sont en lice pour obtenir le titre UNFP de meilleur gardien de Ligue 1 (Trapp, Reynet, Lopes, Subasic).

Dans une interview accordée à L’Équipe, le Français a tenté d’expliquer son absence de cette liste. « C’est parce que je suis jeune et que je ne me suis pas encore fait un nom. Et puis il y a tellement de bruits autour de Nice et de ses gardiens : "Est-ce que Yoan Cardinale va faire l’affaire la saison prochaine ?", "Faut-il prendre un autre gardien ?" Que ce soit vrai ou pas, je peux faire un million d’arrêts, on ne va pas en parler, on ne retient que les rumeurs, » a-t-il dit.