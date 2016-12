Après le terrible drame aérien ayant tué la quasi-totalité de l’équipe de Chapecoense, plusieurs stars du football ont proposé leurs services pour venir en aide au club brésilien. Mais c’est aussi le cas de quelques glorieux anciens du club. Parmi eux, un certain Tulio De Melo, bien connu en Ligue 1 pour avoir évolué au Mans et à Lille. L’avant-centre, aujourd’hui âgé de 31 ans et qui évolue à Sport Recife, a envisagé un retour au sein du club dont il a porté les couleurs en 2015.

« Je m’engage à ne pas laisser mourir ce club qui nous a apporté tant de joie. Après le drame, j’ai eu envie de reporter le maillot de Chapecoense. Je ne sais si j’aurai la force de revenir là-bas », a-t-il laissé entendre dans une lettre publiée dans France Football.