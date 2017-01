Après le match nul entre l’Algérie et le Zimbabwe en fin d’après-midi, le groupe B proposait un autre choc particulièrement intéressant entre la Tunisie et le Sénégal. Et les Lions de la Teranga n’ont pas laissé passer l’occasion de mettre la pression sur l’Algérie en s’imposant 2 buts à 0.

Un succès acquis en première période, grâce à des buts de Mané (sur penalty, 10e) et Kara Mbodji, de la tête (30e). La Tunisie pourra regretter de ne pas avoir marqué sur ses différents temps forts, alors que le Sénégal s’est montré particulièrement réaliste. La deuxième journée mettra aux prises l’Algérie à la Tunisie, et le Sénégal au Zimbabwe.