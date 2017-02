Les réseaux sociaux prennent toujours plus d’importance dans la vie des footballeurs professionnels, toujours prompts à partager leur vie privée ou les secrets du vestiaire. Pour preuve, Presnel Kimpembe a publié un peu plus tôt les images d’un échange plutôt tendu (sur le ton de l’humour ?) entre Blaise Matuidi et Julian Draxler, coéquipiers au PSG.

Et cette semaine a encore été chargée sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Neymar et Cristiano Ronaldo ont fêté leur anniversaire, le FC Barcelone a fêté le retour de Ronaldinho, qui est devenu ambassadeur du club et a enfilé de nouveau à cette occasion le maillot blaugrana. Samuel Umtiti, lui, a encore vécu un entraînement mouvementé : il y a quelques semaines, Lionel Messi lui faisait des misères à coups de dribbles dévastateurs. Cette fois, il a été puni par tous ses coéquipiers après avoir perdu un jeu. Sans oublier le bizutage de Payet en chanson, ou encore la séance muscu de Neymar en couple.