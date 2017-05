Aujourd’hui joueur de Fluminense (Brésil), l’ancien défenseur de Bordeaux (2005-2014) Henrique (34 ans) a entamé les hostilités entre son ancien club et l’Olympique de Marseille. Ce dernier n’a jamais perdu à domicile contre les Phocéens à domicile en Ligue 1, et pour cause les Girondins sont invaincus chez eux depuis 1977 face à leurs adversaires de dimanche soir (21h).

Et Henrique espère bien que les hommes de Jocelyn Gourvennec prolongeront encore cette série, en témoigne son message accompagné d’une image illustrant des sardines postée sur Twitter samedi : « Demain on vas bien manger mes amis ».