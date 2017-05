Ce mardi avait lieu la 2e journée de la phase de poule du Mondial U20 entre l’Angleterre et la Guinée. Les Anglais ont ouvert le score par l’intermédiaire de Lewis Cook (53e) mais l’un de ses partenaires va lui gâcher le travail.

Six minutes après, Fikayo Tomori a inscrit un incroyable but contre son camp en appuyant beaucoup trop sa passe en retrait vers son gardien. Le défenseur central de 19 ans appartenant à Chelsea, et prêté à Brighton cette saison, peut s’en mordre les doigts puisque le score ne bougera plus (1-1).