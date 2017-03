La magie du football peut opérer n’importe où, n’importe quand. Pas besoin de s’appeler Lionel Messi pour réussir un geste de génie - surtout quand il est involontaire -, et pas besoin de s’appeler Manuel Neuer pour arrêter l’inarrêtable.

Peter Jeffries en sait quelque chose. Le gardien de Consett AFC, modeste équipe amateur de 9e division anglaise, s’est sans doute offert cette semaine l’arrêt du siècle, voire de l’histoire. Alors que l’attaquant adverse pensait le crucifier d’une reprise dans les six mètres, Jeffries est parvenu à sortir le ballon d’un réflexe incroyable, comme s’il aimantait le cuir pour le renvoyer loin de ses filets... Les supporters adverses, derrière le but, n’en reviennent toujours pas et se demandent encore : « Comment est-ce possible qu’il ne soit pas rentré ?! »