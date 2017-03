Selon Mundo Deportivo, Qatar Arways devrait passer un nouveau deal avec le FC Barcelone, avec un gros contrat à la clé. En effet, depuis 2013, Qatar Airways fait ses affaires avec le FC Barcelone et cela devrait continuer. La compagnie aérienne devrait verser 50 millions d’euros au club catalan en cas d’accord.

Envoyé en décembre pour un match amical face à Doha entre le FCB et Al-Ahli, Roger Torello, journaliste à MD, écrivait que le directeur général de Qatar Airways, Adkbar Al Baker, avait admis ouvertement qu’il était intéressé pour reconduire le partenariat de la compagnie aérienne et le club catalan. Aussitôt que les avocats des deux parties auront trouvé un accord, le Barça et Qatar Airways annonceront qu’ils seront une nouvelle fois liés, dans un contrat qui sera en vigueur à partir de juillet 2017.