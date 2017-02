Où seront Christopher Nkunku, Jérôme Roussillon, Marcel Tisserand, ou bien encore Kylian Mbappé le 21 mai prochain ? Eh bien tous ces joueurs devraient se retrouver du côté de Meaux dans le cadre d’un tournoi répondant au doux nom de Panam Soccer Show. L’organisateur de l’évènement, Pierre Stéphane, nous explique le concept.

« Cet événement a pour but de valoriser l’excellent niveau des joueurs de football qui proviennent d’Île de France, vivier numéro 1 français et européen. Cette première édition propose un championnat amical composé de 6 équipes qui ont chacune un point commun :

1. Panam All Stars(pro)

2.Torcy All Stars(pro)

3.Centre de formation

4.Freestyle

5.Street

6.Surprise

Toutes ces équipes sont exclusivement composées de joueurs originaires d’Île de France. C’est une fête, un rassemblement amical où des personnes lambda et des vedettes se retrouveront côte à côte afin de partager les mêmes émotions. Il y aura un côté très show avec de nombreuses surprises, disons qu’à certains moments il n’y aura pas que du foot à regarder ». La promesse d’un alléchant spectacle.