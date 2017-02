Arrivé à Manchester contre un montant faramineux (33 M€) à l’été 2014, Luke Shaw pourrait déjà plier bagages. Ainsi, d’après les informations du Manchester Evening News, le latéral de seulement 21 serait déjà à la recherche d’un nouveau point de chute en vue de la saison prochaine. Il faut dire que celui qui est déjà international anglais ne compte que sept apparitions en Premier League cette saison et a n’a même pas été régulièrement aligné dans les plusieurs compétitions dans lesquelles les Red Devils étaient engagés, et où Mourinho avait l’habitude de donner du temps de jeu à tout le monde.

« Il est resté derrière dans la hiérarchie à Manchester parce que je joue avec Daley Blind, Marcos Rojo et Matteo Darmian qui jouent tous comme je le souhaite. Luke doit attendre d’avoir sa chance et travailler de plus en plus, sachant que je ne donne rien gratuitement. Quand je donne quelque chose aux joueurs, c’est cher pour eux - ce n’est pas bon marché. Ils doivent travailler dur tous les jours, ils doivent bien jouer... donc il doit attendre, et en ce moment, il est derrière les autres », confiait Mourinho à son sujet le 21 février dernier.