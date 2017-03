La nouvelle lourde défaite subie dimanche contre l’Olympique de Marseille dimanche (1-4) a fait du mal au FC Lorient. Les dirigeants du club breton sont les cibles de vives critiques de la part de leur public et ils réfléchissent à une solution pour tenter un dernier coup susceptible de les maintenir en Ligue 1. Si les Lorientais sont actuellement bon derniers de l’élite, seulement six points les séparent de Nancy, première équipe non-relégable et à cinq points de la place des barragistes qu’occupe actuellement Dijon. À dix journées de la fin du championnat, cet objectif ne semble pas facile, mais pas inatteignable non plus.

Après n’avoir seulement connu que deux entraîneurs en treize ans (Christian Gourcuff et Sylvain Ripoll) les Merlus sont entrés dans une nouvelle aire cette année. Un peu pas défaut, certes, obligation de résultat oblige ; les Lorientais pourraient connaître leur quatrième technicien cette saison. Selon L’Équipe, le licenciement de Bernard Casoni, arrivé en novembre dernier, est une solution envisagée. Deux solutions sont envisagées : celle en interne tout d’abord avec Franck Haise, qui avait déjà assuré l’intérim cet automne, ou Benjamin Genton, jeune adjoint du club et celle externe. Un profil à la Courbis, spécialiste des missions commandos, serait à l‘étude en parallèle.