L’Olympique Lyonnais a frappé un grand coup en signant Alex Morgan cet hiver. La star américaine va apporter sportivement mais également économiquement au club rhodanien puisque c’est une joueuse très suivie sur les réseaux sociaux. Elle a aussi plusieurs sponsors à travers le monde.

Et décidément tout sourit à Alex Morgan en ce moment. La nouvelle joueuse de l’OL Féminin vient d’être élue joueuse CONCACAF de l’année 2016. Une belle récompense pour l’Américaine.

U.S. Forward @alexmorgan13, voted as #CONCACAFAwards 2016 Female Player of the Year | @ussoccer_wnt @ORLPride pic.twitter.com/9GhWlBHEz8

— CONCACAF (@CONCACAF) 18 janvier 2017