L’International Federation of Football History and Statistics (IFFHS) a tranché. Selon l’organisme de données footbalistiques, le meilleur entraîneur de l’année 2016 n’est autre que Diego Simeone. Il devance donc Zinédine Zidane, pourtant vainqueur de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde des Clubs en moins d’une année passée sur la banc madrilène.

Et alors que Claudio Ranieri complète le podium, l’entraîneur du Paris-Saint-Germain Unai Emery occupe quant à lui la cinquième place et figure donc parmi les meilleurs techniciens de l’année, bien aidé par sa victoire en Europa League alors qu’il officiait sur le banc du FC Séville. Pas sûr que tous les supporters parisiens soient du même avis.

Le classement des meilleurs entraîneurs par l’IFFHS :

1 - Diego Simeone (Atletico Madrid) : 113 pts

2 - Zinedine Zidane (Real Madrid) : 108 pts

3 - Claudio Ranieri (Leicester) : 86 pts

4 - Josep Guardiola (Munich, Manchester City) : 62 pts

5 - Unai Emery (Seville, PSG) : 38 pts

6 - Luis Enrique (Barcelone) : 24 pts

7 - Jürgen Klopp (Liverpool) : 16 pts

8 - Mauricio Pochettino (Tottenham) : 15 pts

9 - Massimiliano Allegri (Juventus) : 6 pts

10 - Pitso Mosimane (Mamelodi) : 5 pts

11 - Arsène Wenger (Arsenal) : 4 pts

12 - Leonardo Jardim (Monaco) : 3 points

12 - Laurent Blanc (PSG) : 3 pts