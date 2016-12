Arrivé sur le banc de l’OM fin octobre, quelques jours après la prise de fonction des nouveaux dirigeants, Rudi Garcia est parvenu, après des débuts compliqués, à redresser le club phocéen au classement. Le technicien de 52 ans reste notamment sur quatre victoires consécutives en championnat, permettant à son équipe de remonter à la sixième place avant la trêve. Un bilan encourageant qui emballe déjà certaines légendes du club. Josip Skoblar, attaquant olympien en 1966-1967 et de 1969 à 1974, a couvert de louanges l’ancien coach de la Roma.

« Frank McCourt forme, à mon avis, un trio brillant avec le président Eyraud et Rudi Garcia, qu’ils ont eu l’excellente idée d’aller chercher. (...) Je suivais avec plaisir son équipe du Mans il y a une dizaine d’années, il y a réalisé des choses magnifiques et il a fait encore mieux à Lille avec plus de moyens, mais un jeu toujours aussi agréable à suivre. À Rome, ce qu’il a accompli était encore remarquable. (...) Je pense que c’est un entraîneur qui veut s’inscrire dans la durée, il n’est pas là pour remplir un contrat, prendre un chèque, mais bâtir. Après, il n’y a jamais de garantie de résultat, parce que ce sont les joueurs qui font la différence sur le terrain. Ou pas. Mais les choses ont été faites dans l’ordre : d’abord un président, puis un grand entraîneur. Maintenant, il faut des joueurs pour être meilleurs dans un championnat suffisamment faible pour laisser espérer mieux au cours des matchs retour », a déclaré à La Provence le Croate, recordman de buts sur une saison en championnat, avec 44 réalisations en 1970-1971.