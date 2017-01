L’entraîneur du Real Madrid a été élu meilleur entraîneur français de l’année 2016 par les anciens lauréats du prix décerné par France Football. La victoire de trois titres internationaux (Ligue des Champions, Supercoupe d’Europe et Coupe du Monde des Clubs) dès sa première année au club madrilène aura persuadé le jury de voter pour lui.

L’actuel leader de Liga et désormais recordman d’invincibilité en Espagne, réalise ainsi un épatant doublé : celui d’avoir été désigné joueur français de l’année (en 1998 et 2002), puis entraîneur de l’année. Avant lui, seuls quatre hommes y étaient parvenus (Luis Fernandez, Jean Tigana Didier Deschamps et Laurent Blanc). « J’ai une chance inouïe, la chance de faire ce que j’aime, savoure le vainqueur. Je l’ai fait comme joueur et je le fais comme entraîneur. Même si c’est un métier de fou. Je vis intensément tout ce que je fais, tous les jours, car je sais qu’un jour, ça va s’arrêter. C’est le propre du métier d’entraîneur. Mais je ne pense pas à ce moment-là. Je pense à ce que je vis aujourd’hui, parce que je me régale » a-t-il confié après avoir obtenu son nouveau prix.