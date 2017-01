La Chine s’attaque désormais au Paris Saint-Germain. Il y a quelques jours, c’est Angel Di Maria qui était apparemment ciblé. Depuis hier soir, plusieurs rumeurs font état d’un intérêt pour Javier Pastore. Selon le journal espagnol Sport, c’est le Hebei Fortuna qui va tenter d’arracher le milieu offensif argentin au club de la capitale.

Cependant, cela s’annonce difficile puisque l’agent du joueur a démenti un éventuel départ cet hiver. De plus, le PSG ne souhaite pas se séparer de Pastore, certes souvent blessé depuis un an et demi mais toujours considéré comme l’une des pierres angulaires du secteur offensif. Une offre démesurée peut-elle chambouler les certitudes des dirigeants parisiens ?