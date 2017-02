Barcelone cherche un latéral droit. Malgré le recrutement d’Aleix Vidal en 2015 le Barça chercherait toujours un joueur à son poste. En effet, selon le quotidien espagnol Sport, le club blaugrana pisterait le Suisse Silvan Widmer, le joueur de l’Udinese.

Aleix Vidal est irrégulier depuis le début de saison et se partage le poste avec Sergi Roberto. Les Catalans pistent aussi le joueur de Valence, João Cancelo, mais regardent tout de même sur le marché. Et c’est le joueur de l’Udinese (23 ans) qui a retenu leur attention. Mais il est également suivi par la Juventus et l’Inter de Milan